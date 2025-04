Barella è squalificato, ma non è Frattesi a prendere il suo posto. Inzaghi (squalificato anche lui: in panchina c'è il suo vice Farris) opta per l’inserimento di Asllani come regista, con lo spostamento di Calhanoglu sul centrodestra della mediana. Completano il reparto Mkhitaryan e Darmian-Dimarco sugli esterni. In difesa, come contro il Milan in Coppa Italia, c’è Bisseck, preferito ancora a Pavard. Attacco titolare Lautaro-Thuram

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.