In vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Bayern, Inzaghi tiene a riposo Thuram, Mkhitaryan, Bastoni e Acerbi. In attacco c’è Arnautovic con Lautaro, difesa con Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. A destra Zalewski (all'esordio da titolare in nerazzurro), Frattesi in mezzo. Nicola cambia in attacco: gioca Coman con Piccoli. Dietro non c'è Luperto ma Zappa. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18