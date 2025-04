Imbattuto da tre giornate (tutti scontri diretti per la salvezza), il Venezia ospita un Milan rinvigorito dalla vittoria nel derby di Coppa Italia. Di Francesco ritrova Fila dopo la squalifica ed è pronto ad affiancargli Yeboah. In difesa Schingtienne può tornare dall’inizio. Conceiçao verso la conferma della squadra che ha battuto l'Inter, con Thiaw al posto di Gabbia in difesa. Davanti ancora Jovic