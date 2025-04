È assente dal campo dal 29 marzo, quando ha rimediato la frattura del perone (nella gara d'esordio di Tudor in panchina), ma la sua Juve nel frattempo ha ritrovato la vittoria e si è rimessa in corsa per la Champions League. Federico Gatti, dopo aver ricevuto il premio Ussi 'Inside the Sport' per sacrificio e qualità, non si è nascosto davanti alle ambizioni della squadra: "Il quarto posto è l'obiettivo minimo secondo me - ha detto il difensore a margine della cerimonia -. Bisogna fare in tutti i modi per centrarlo, ci sono due partite durissime fuori casa e sicuramente lì ne verrà tanto del nostro futuro. Dobbiamo affrontarle nel modo migliore e portare a casa questa qualificazione che è l'obiettivo minimo per il club in cui siamo. Ci sono tante squadre, sono tutte lì in pochi punti, penso che mai come quest'anno sia stata agguerrita la lotta per la Champions. Noi dobbiamo essere in quelle quattro squadre".