Ranieri: "Sarò senior advisor, non so bene cos'è"

"Come sono riuscito a rilanciare la Roma? Non lo so, non ho studiato psicologia, ho solo parlato con il cuore ai giocatori, come ho sempre fatto. Dico sempre ciò che sento". E' quanto ha dichiarato Claudio Ranieri ricevendo oggi a Coverciano il premio alla carriera 'per il suo contributo ineguagliabile alla storia del calcio italiano' assegnatogli da Ussi e Mcl nel corso della quinta edizione di 'Inside the sport 2025'. Con lui in panchina la squadra giallorossa ha messo assieme 18 risultati utili consecutivi tanto che per molti sarebbe dovuto arrivare subito così la Roma sarebbe in lotta per lo scudetto. "Non mi piace che si dica questo, perché chi c'era prima di me ha cercato di fare bene. Piuttosto -ha rimarcato Ranieri- la situazione complicata mi ha agevolato dandomi la pressione del dover fare le cose nel miglior modo possibile".