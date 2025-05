Dove vedere Lecce-Napoli

La partita Lecce-Napoli della 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 3 maggio alle ore 18 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Napoli

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite contro il Lecce in Serie A, tante volte quante nelle precedenti 14 sfide con i salentini nella competizione; per i partenopei si tratta della seconda serie aperta di clean sheet più lunga considerando le avversarie attualmente nel massimo campionato (sette di fila contro il Venezia). Dopo aver perso solo una delle prime nove partite casalinghe di Serie A contro il Napoli (3V, 5N), senza mai concedere più di una rete, il Lecce ha perso subendo almeno due gol tutte le ultime quattro sfide interne con i partenopei nella competizione. Nelle ultime nove giornate di campionato, il Lecce ha raccolto solamente due punti e in Serie A, nel periodo, solamente il Monza (un punto) ha fatto peggio. Il Lecce non vince in casa in Serie A dal 15 dicembre scorso contro il Monza (2-1); da allora, i pugliesi hanno raccolto solo tre punti grazie a tre pareggi (6P) e in particolare hanno mancato l’appuntamento con il gol in sei delle nove gare interne disputate. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di campionato e in Serie A non fa meglio da una serie di quattro clean sheet di fila nel febbraio 2023, con Luciano Spalletti in panchina. Arrivati a questo punto del campionato, dopo 34 partite disputate, il Napoli è la squadra che è migliorata di più rispetto alla scorsa stagione: 24 punti in più, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra presente in entrambi i campionati di Serie A. Il Napoli è l’unica squadra che in questo campionato non ha ancora subito un gol di testa, mentre il Lecce ne ha concessi già 10 con questo fondamentale, meno solamente di Torino (11) e Monza (18).