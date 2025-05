Dove vedere Parma-Como

La partita Parma-Como della 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 3 maggio alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al numero 215 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Como

Il Parma è imbattuto in Serie A contro il Como, grazie a una vittoria e due pareggi; la squadra lombarda potrebbe diventare la quinta contro cui i gialloblù contano almeno quattro gare e nessuna sconfitta nella competizione, insieme a Cremonese, Venezia, Ancona e Padova. Tra Serie A e Serie B il Parma ha perso solo due partite casalinghe contro il Como, una nel 1931 e una nel 1956; i gialloblù sono rimasti imbattuti nelle ultime 15 gare interne contro gli avversari di giornata (9V, 6N) e, considerando queste due competizioni, hanno avuto una striscia migliore solo contro il Cagliari (23). Il Parma ha pareggiato sei delle prime nove partite con Cristian Chivu in panchina (2V, 1P); nell’era dei tre punti a vittoria sono solo due gli allenatori ad aver pareggiato sette delle prime 10 gare in Serie A, Alexander Blessin e Sinisa Mihajlovic.

Dopo aver perso sette delle 13 gare interne con Fabio Pecchia allenatore in questo campionato (3V, 3N), il Parma è rimasto imbattuto nelle quattro davanti al proprio pubblico da quando è arrivato Cristian Chivu (2V, 2N). Solo per la seconda volta il Como ha ottenuto quattro vittorie di fila in Serie A, dopo esserci riuscito nel 1952 con Robert Winkler in panchina; in quel caso i lariani si fermarono a quattro successi.

Il Como ha segnato in tutte le ultime cinque trasferte di Serie A (10 gol, di cui sei nelle due più recenti) e non fa meglio dal 1976 quando arrivò a otto gare esterne di fila in gol (in cui la settima fu un successo a tavolino).