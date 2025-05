Ranieri: "Merito? Da solo non avrei potuto nulla"

È molto molto soddisfatto Claudio Ranieri al termine della gara vinta dalla sua Roma 1-0 sulla Fiorentina, che vale i 63 punti in classifica e una rincorsa al posto Champions che continua: " Bologna-Juve? Vado a cena (ride, ndr). Non la vedrò , magari la registro ma non devo giocare nè contro la Juve nè contro il Bologna". Sulle difficoltà, molte, incontrate nel match contro la Fiorentina vinto anche grazie a un grande spirito di sacrificio da parte di tutta la squadra: " La Fiorentina è una grande squadra con una tecnica che ti mette in difficoltà - spiega - Ci facevano girare a vuoto e abbiamo deciso di abbassarci. Il gol ci ha permesso di gestire le risorse umane dei miei giocatori".

"Soulé disponibilissimo, i ragazzi mi hanno ascoltato come un padre"

Una Roma in cui, tutti, sono disposti al sacrificio, emblematica in tal senso la prova di Soulé, quinto, pronto anche a difendere: "Il ragazzo è disponibilissimo. Ha sofferto molto la prima parte quando non giocava. Lui è l’uomo in più, salta l’avversario ma copre bene. Proprio contro il Napoli andava sempre a raddoppiare Celik e aiutare su Neres. Lì mi è venuta quella idea con il ragazzo che è bravo e fa sacrifici enormi". Una Roma che con Ranieri in panchina ha conquistato il 19° risultato utile consecutivo: "Mah, io dico che l'allenatore da solo non può fare nulla. Io ho preso questa squadra che aveva bisogno di una scialuppa di salvataggio - dice ancora - Mi hanno ascoltato come si fa con un padre. Loro mi hanno seguito e non hanno mai mollato. Chi non ha giocato si sta allenando anche se sarà deluso per non essere entrato in campo. Sono sicuro che staranno spingendo perché vogliono il posto in squadra".