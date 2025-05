Chi ha vinto la Serie A nell'anno del conclave?

Introduzione

Dopo la morte di Papa Francesco, l'8 maggio il conclave ha eletto lo statunitense Robert Francis Prevost come nuovo pontefice. In attesa del primo angelus di domenica 18 maggio, per Papa Leone XIV è arrivato il momento di pronunciare il primo Regina Coeli a Piazza San Pietro. Quello iniziato il 7 maggio è stato il settimo conclave dalla fine della seconda guerra mondiale. Ma guardando alla Serie A, quali sono le squadre che hanno vinto il campionato nell'anno dell'elezione del nuovo Pontefice dal 1945 a oggi? Vediamo chi sono...