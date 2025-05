Nel match del lunedì alle 18.30, il Venezia ospita la Fiorentina appena eliminata dalla Conference. Per Di Francesco dubbi in attacco; Yeboah pare in largo vantaggio su Oristanio. In casa viola, dubbi a centrocampo: Palladino come mezz'ala ha provato tutti, anche Folorunsho. Le probabili formazioni

