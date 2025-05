Tudor: "La squadra era in un buco profondo, poi…"

L'allenatore bianconero in vista della partita contro l'Udinese: "Gatti al massimo può fare come nell'ultima partita, cioè entrare nel finale se serve. Quando sono arrivato io la squadra era in un buco profondo, ora li vedo più vivi e battaglieri. In futuro io o un altro in panchina? Vivo giornata per giornata, ma non mi sento inferiore a nessuno"

