Ranieri: "Non possiamo sbagliare gli acquisti"

Domenica sarà la sua 500esima da allenatore e l'ultima in casa da allenatore della Roma. Sa se il club ha organizzato qualcosa a fine partita?

"No, non lo so. Se lo hanno fatto è giusto non me lo dicano. Sono 500 in Serie A, sono contento. Ne ho fatte 1000 a Londra, ma sono cose che vedrò tra un mesetto. Spero di avere tempo per rivedere quello che ho fatto"