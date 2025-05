Le probabili formazioni di Inter-Lazio

Taremi e Thuram alla guida dell'attacco dell'Inter contro la Lazio. Lautaro al lavoro per la finale di Champions, riecco Acerbi dietro. Nei biancocelesti, Baroni non avrà gli squalificati Pellegrini e Zaccagni. Castellanos dal 1'. Gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI