Le probabili formazioni di Lecce-Torino

Nel Lecce al posto di Gaspar, alle prese con un problema alla spalla, dovrebbe giocare Tiago Gabriel. A centrocampo dovrebbero giocare sia Helgason che Kaba. Nel Toro tridente alle spalle di Adams formato da Lazaro-Vlasic-Gineitis. Gara in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI