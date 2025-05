La partita Inter-Lazio della 37^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 18 maggio alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e NOW per seguire le tre partite Sky in contemporanea. Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Riccardo Montolivo; a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Petrucci. Diretta Gol con Davide Polizzi. Appuntamento dalle 19.30 con ‘ Anteprima Sky Calcio Club’ con Fabio Caressa in studio con Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani. Dalle 20.40 alle 22.40 spazio a ‘Campo Aperto Domenica’ con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Marco Nosotti e Luca Tommasini. Alle 22.40 da non perdere il ‘Club’ con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Stefano De Grandis e Faouzi Ghoulam.

I numeri di Inter e Lazio

La Lazio ha trovato il successo solo in due delle ultime nove sfide (2N, 5P) nel massimo campionato contro l’Inter e in particolare non tiene la porta inviolata contro i nerazzurri in Serie A dal 31 marzo 2019: incontro terminato 1-0 in quell’occasione (gol di Sergej Milinkovic-Savic), con Simone Inzaghi in panchina. L’Inter ha vinto quattro delle ultime cinque gare casalinghe contro la Lazio in Serie A, pareggiando tuttavia la più recente: 1-1 il 19 maggio 2024, con le reti di Kamada e Dumfries. La Lazio ha subito sei gol nella gara d’andata contro l’Inter e l’ultima volta in cui ha incassato più reti da parte dei nerazzurri in una stagione di Serie A risale al 1965/66 (sette). L’Inter ha pareggiato l’ultima gara casalinga stagionale in Serie A proprio contro la Lazio (1-1) lo scorso campionato, dopo che aveva vinto ben 13 delle 15 precedenti (2P). La Lazio ha vinto solo tre delle ultime nove gare di campionato (5N, 1P): successi che sono arrivati proprio in ciascuna delle ultime tre trasferte di Serie A, tenendo sempre la porta inviolata; l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno infilato quattro successi esterni consecutivi nella competizione risale a novembre 2022, con Maurizio Sarri in panchina, anche in quell’occasione senza mai subire gol. Con Nicola Zalewski sono saliti a 19 i marcatori dell’Inter in questa Serie A: più di ogni altra squadra nel torneo in corso e record assoluto per i nerazzurri in una singola stagione nella competizione. Inter (29 anni e 207 giorni) e Lazio (27 anni e 242 giorni) sono due delle tre squadre con l’età media più alta in questo campionato (considerando titolari e subentrati) – tra di loro il Napoli (28 anni e 241 giorni). Quella nerazzura sarà la seconda squadra con l’età media più elevata a terminare una stagione di Serie A nelle prime due posizioni nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il Milan 2004/05 (29 anni e 354 giorni, 2° posizione) – penalizzazioni incluse.