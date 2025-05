Pellegrini: "Ringrazio i tifosi per il sostegno"

Messaggio del capitano giallorosso su Instagram: "Grazie a tutti per il sostegno alla squadra e a me allo stadio Olimpico. Manca solo l'ultima battaglia della stagione. Io lavorerò forte per farmi trovare al meglio nella prossima"

"Oggi è già un giorno in meno per tornare a giocare e lottare per i nostri colori, lavorerò forte per farmi trovare al meglio la prossima stagione". Conclude così la didascalia dell'ultimo post su Instagram il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. "Grazie a tutti per il sostegno alla squadra e a me ieri sera allo Stadio Olimpico, ora manca solo l'ultima battaglia della stagione da giocare insieme" il resto della didascalia a corredo delle foto di alcuni striscioni dei tifosi giallorossi a sostegno del loro numero 7. 'Lorenzo Pellegrini sempre al tuo fianco', le foto di Ranieri che abbraccia Totti, De Rossi e Pellegrini, 'Sempre dalla parte dei romanisti...forza Lorenzo!' e 'un capitano romano e romanista che alza una coppa, lo sognavamo fin da bambini...rispetto e gratitudine per Lorenzo Pellegrini!' gli striscioni immortalati e ripresi nel post di Pellegrini.