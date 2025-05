Ha fatto la promessa di un regalo ai giocatori in caso di Champions?

"Io? Un regalo? Sono loro che devono farlo a me! Non credo che il Torino, come vorrebbero alcuni dei propri tifosi, possa 'scansarsi' per ostacolare l'arrivo della Juventus in Champions. Non credo a queste cose. Il Torino è una buonissima squadra soprattutto in casa, ci sarà da sudare fino alla fine. I ragazzi mi credono perché ho sempre detto la verità. Il Torino per Dna è una squadra che lotta sempre: per questo mi è sempre piaciuta"