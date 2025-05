Ranieri: "Il nuovo allenatore? Più giovane di me"

Il giorno dopo il successo sul Milan all'Olimpico, intevenendo alla trasmissione ‘Un giorno da Pecora’ su Rai Radio 1, l’allenatore giallorosso ha parlato del suo successore: “Posso dire che sarà più giovane di me -ha detto il 73enne Ranieri, che poi ha parlato dell’ultimo obiettivo stagionale- Non andremo in Champions, ci proveremo con tutte le forze ma la Juve ha più chances di noi”

