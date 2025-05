Conte cerca i 3 punti scudetto, confermando la stessa formazione scesa in campo contro il Parma. Olivera al centro della difesa, Gilmour al posto di Lobotka e la coppia d'attacco Raspadori-Lukaku. Nicola con Viola-Piccoli in avanti. Out Luvumbo, Gaetano, Caprile e Pavoletti. Napoli-Cagliari in campo venerdì 23 maggio alle 20.45

