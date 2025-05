Dove vedere Como-Inter

La partita Como-Inter della 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 23 maggio alle ore 20.45 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al numero 215 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Inter

Como e Inter si sono sfidate in 27 occasioni in Serie A: i nerazzurri hanno raccolto 18 vittorie contro le sei dei lariani; completano il quadro tre pareggi. L’Inter ha vinto tutte le ultime 8 partite di Serie A contro il Como, subendo solamente due gol; i nerazzurri hanno avuto una striscia di successi più lunga solamente contro Empoli e Genoa (nove contro entrambe). Il Como ha raccolto i tre punti solo in una delle ultime 16 gare contro l’Inter in Serie A (3N, 12P): 1 -0 il 15 dicembre 1985. L’Inter è una delle due avversarie, con il Napoli, contro cui il Como ha incassato più sconfitte in Serie A: 18 contro entrambe; inoltre, solo contro la formazione partenopea (54), la squadra lariana ha subito più gol che contro quella nerazzurra (53) nel torneo. Dopo cinque vittorie di fila contro squadre neopromosse in Serie A, l’Inter ha pareggiato lo scontro più recente (2-2 con il Parma, lo scorso 5 aprile); i nerazzurri potrebbero impattare due gare di fila nella competizione contro avversarie provenienti dalla B per la prima volta dal periodo tra marzo e settembre 2014 – contro Livorno e Palermo, con Walter Mazzarri in panchina. Dopo aver perso solo due delle prime 10 sfide casalinghe contro l’Inter in Serie A (5V, 3N), il Como ha perso tutte le tre più recenti, tra il 1987 e il 2002, subendo sempre due reti nel parziale. L’Inter è andata a segno in ognuna delle ultime quattro sfide in casa del Como in Serie A e non ha mai fatto meglio in trasferta contro questa avversaria nella competizione – quattro anche tra dicembre 1949 e settembre 1952. Lo Scudetto verrà assegnato di venerdì solo per la seconda volta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 23

maggio 1997 (trofeo vinto dalla Juve con un pareggio in trasferta contro l'Atalanta alla penultima giornata in quel caso, alla 33ª). L’Inter potrebbe vincere lo Scudetto con 81 punti, una media di 2,1, arrotondando al primo decimale; dal 1994/95 solo una volta una squadra ha vinto con una media punti inferiore a 2,1 (Juventus 1996/97, 1,9).