Dove vedere Napoli-Cagliari

La partita Napoli-Cagliari della 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 23 maggio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Cagliari

Napoli e Cagliari si sono affrontati 75 volte in Serie A: 34 successi partenopei, 14 sardi e 27 pareggi compongono il bilancio. Dopo il successo nella gara di andata (4-0 lo scorso 15 settembre), il Napoli potrebbe vincere entrambe le gare stagionali contro il Cagliari in Serie A per la prima volta dal 2018/19. Cagliari e Napoli hanno pareggiato tre delle ultime sei sfide in Serie A (con tre successi partenopei), gli stessi pareggi ottenuti nelle precedenti 19 gare tra queste due formazioni (15 successi campani e uno dei sardi). Le ultime tre sfide tra Napoli e Cagliari disputate nel girone di ritorno in Serie A sono tutte terminate con un pareggio (sempre con il punteggio di 1-1), inclusa quella più recente del 25 febbraio 2024. Il Napoli è rimasto senza segnare contro il Cagliari in Serie A solo in una delle ultime 22 sfide, ossia nella sconfitta interna (0-1) del 25 settembre 2019 – dopo quel ko, nelle successive otto gare gli azzurri hanno realizzato due gol esatti in media a partita (16 reti). Il Napoli ha vinto nove delle ultime 12 partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A (2N, 1P), segnando 30 gol nel periodo– sei di queste sono state disputate dalla 30^ giornata (5V, 1N per i partenopei). L’unico precedente tra Napoli e Cagliari disputato di venerdì in Serie A risale al 9 marzo 2012 in casa dei partenopei: vittoria per 6-3 degli azzurri, che rappresenta anche il record di gol segnati dai campani contro i sardi in una partita nella competizione. Il Napoli potrebbe conquistare il 4° Scudetto della sua storia, dopo quelli ottenuti nelle stagioni 1986/87, 1989/90 e 2022/23; fin qui nessuna squadra del centro-sud Italia ha mai vinto più di tre volte il tricolore (tre anche la Roma). Il Napoli potrebbe diventare la prima squadra nella storia della Serie A a 20 squadre a vincere lo Scudetto venendo da un 10° posto nella stagione precedente, migliorando il record della Juventus di Conte nel 2011/12, settima nel torneo precedente. Lo Scudetto verrà assegnato di venerdì solo per la seconda volta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 23 maggio 1997 (trofeo vinto dalla Juventus con un pareggio in trasferta contro l'Atalanta alla penultima giornata.