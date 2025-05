ADL: "Conte? Se uno non sta bene deve cambiare"

Il presidente del Napoli al Tg1, dopo la conquista del suo secondo scudetto: "Conte resta? Se uno non sta bene in un ambiente, deve cambiare aria, come Spalletti". Intanto l'allenatore è a Ischia con la famiglia per festeggiare il complenno di Aurelio De Laurentiis

Le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al Tg1, nel giorno del suo compleanno dopo aver conquistato il secondo scudetto alla guida del club. "Conte resta? Ma sono domande da fare in un matrimonio? Se uno non sta bene in un ambiente, deve cambiare aria, come Spalletti. Con Conte c'è rispetto, grazie per lo scudetto dopo 2 anni. Al sud non è facile vincere 2 scudetti in 3 anni. Chi vivrà vedrà. Conte lo inseguivo ormai da anni, quando ci eravamo incontrati alle Maldive si era instaurato un rapporto ottimo di conoscenza e rispetto. Quando gli avevo chiesto di venirci ad aiutare nel novembre 2023. Rispetto allo scudetto con Spalletti questo è stato uno scudetto all'ultimo miglio. Non è vero che è stato un campionato più debole. Tutte le squadre si sono rinforzate".

Conte a Ischia per il compleanno di De Laurentiis

Antonio Conte, insieme alla sua famiglia, ha raggiunto Ischia per partecipare alla festa di compleanno di Aurelio De Laurentiis. Dopo l'abbraccio di ieri dopo la vittoria dello scudetto, un gesto distensivo dell'allenatore del Napoli in vista dell'incontro che ci sarà nei prossimi giorni tra i due, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, per parlare del futuro. Conte ha ancora due anni di contratto e al momento, come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, non ha accordi con altri club.