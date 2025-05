Tudor pensa dall'inizio a Vlahovic, favorito su Kolo Muani. Alle sue spalle Conceiçao e Yildiz. Tornano dalla squalifica Thuram e Savona, che potrebbe completare la difesa con Kelly e Alberto Costa. Di Francesco punta sulla coppia Yeboah-Gytkjaer, dubbi in difesa dove manca lo squalificato Idzes: Marcandalli possibile titolare, chance anche per Haps e Sverko. Venezia-Juventus è in diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

