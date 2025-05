Dove vedere Lazio-Lecce

La partita Lazio-Lecce della 38^ giornata di Serie A, si gioca domenica 25 maggio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Calcio per seguire le partite Sky in contemporanea

La partita Lazio-Lecce della 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 25 maggio alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e NOW per seguire le tre partite Sky in contemporanea. Telecronaca Dario Massara; commento Massimo Gobbi; a bordocampo Matteo Petrucci. Diretta Gol con Davide Polizzi. Appuntamento dalle 19.30 con ‘Anteprima Sky Calcio Club’ con Fabio Caressa in studio con Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Dalle 20.40 alle 22.40 spazio a ‘Campo Aperto Domenica’ con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Luca Tommasini. Alle 22.40 da non perdere il ‘Club’ con Fabio Caressa e i suoi ospiti.

I numeri di Lazio e Lecce

La Lazio ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Lecce e non ottiene tre successi consecutivi contro i pugliesi nella competizione dal periodo tra il 2001 e il 2004, quando collezionò quattro vittorie di fila con Alberto Zaccheroni prima e Roberto Mancini poi in panchina. Il Lecce ha vinto nove delle 35 partite contro la Lazio; solo contro Udinese (11) e Fiorentina (10) conta più successi. Completano il bilancio 19 vittorie biancocelesti e sette pareggi. La Lazio ha battuto 19 volte il Lecce in Serie A (7N, 9P), cioè nel 54% degli incontri; tra le squadre affrontate più di 30 volte nella competizione, solo contro Cagliari (55%) e Livorno (61%) i biancocelesti vantano una percentuale di successi più alta. Il Lecce è, con il Cagliari, una delle due avversarie contro cui la Lazio ha la striscia aperta più lunga di gare con almeno un gol all’attivo in Serie A (14 entrambe). La Lazio ha affrontato 17 volte il Lecce in casa in Serie A, perdendo in una sola occasione (11V, 5N). La Lazio ha vinto 1-0 l’ultima partita casalinga in Serie A contro il Lecce (il 14 gennaio 2024) e potrebbe capitare solo per la seconda volta nel torneo sia che i biancocelesti centrino almeno due successi interni di fila con i giallorossi (otto tra settembre ’89 e agosto 2003), sia che tengano per due match consecutivi la porta inviolata con i pugliesi davanti ai propri tifosi (cinque tra l’aprile ‘89 e il gennaio ’98). Il Lecce deve vincere contro la Lazio per essere certa della salvezza, mentre in caso di parità o sconfitta il suo destino dipenderà dalle altre gare. Ai biancocelesti invece basterebbe un pareggio per essere certi del sesto posto.