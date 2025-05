È stata la sua ultima partita nel calcio: "Quando si dà tutto si esce dal campo soddisfatti, faccio i complimenti alla Juve. La scelta del nuovo allenatore non dipendeva dalla qualificazione Champions, ci penserà il presidente ad annunciarlo. Il mio addio? Tra qualche mese o anno ripenserò a quella che è stata la mia carriera. Ora penso che lavorerò anche di più…" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA E VERDETTI - PAGELLE

È stata l'ultima, storica, partita da allenatore di Claudio Ranieri. Lascia con una vittoria, l'ennesima per una squadra presa nelle zone basse della classifica e portata letteralmente a un solo punto dalla qualificazione Champions. La Roma ha vinto anche a Torino, ma la Juve ha fatto lo stesso e si è presa il quarto posto: "Volevamo la vittoria, e sono contento, l'ho sempre detto, lottiamo fino all'ultimo secondo, poi vedremo il risultato - ha detto Ranieri nel post partita a DAZN -. Non siamo andati in Champions e ci dispiace per i tifosi, faccio i miei complimenti alla Juve, ma so che abbiamo dato tutto. Quando si dà tutto si esce dal campo soddisfatti".

Sul suo successore E ora si apre un capitolo nuovo: "Nuovo allenatore? No, non dipendeva dalla qualificazione in Champions o in Europa League - chiarisce Ranieri -. Com'è possibile che non sia già uscito il nome? È una cosa incredibile, ma quando il presidente lo vorrà dire, lo dirà lui".