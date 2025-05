Introduzione

C'è una coppia del Napoli campione d'Italia nella top 11 stilata da Opta della Serie A che si è appena conclusa. Non poteva mancare l'Mvp del campionato, McTominay, presente insieme a Rrahmani. C'è ovviamente anche Retegui, capocannoniere del torneo, ma non Lautaro Martinez. Due gli interisti indicati nella formazione ideale come altrettanti atalantini e romanisti. Nessun rappresentante invece per Juventus e Lazio. Ecco le scelte



