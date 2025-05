Tensione al termine di Roma-Fiorentina Primavera, partita vinta 2-1 in rimonta dai viola che si sono qualificati alla finale del campionato Primavera 1. Venerdì 30 maggio affronteranno la vincente di Sassuolo-Inter, ma a far discutere è quanto accaduto nell'immediato post-partita al Viola Park con protagonista Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma attualmente in prestito alla Fiorentina dal Galatasaray. Lo ha comunicato la Roma attraverso una nota: "La AS Roma comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport".