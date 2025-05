L'allenatore livornese aveva già guidato i rossoneri per quattro anni, dal 2010 al 2014, conquistando uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Tricolore che riuscì a conquistare al primo tentativo, mettendo fine all'egemonia dell'Inter. Poi un secondo anno iniziato col trionfo in Supercoppa e concluso col titolo sfuggito a pochi passi dal traguardo. La fine dell'avventura in rossonero è arrivata nel gennaio 2014, quando - a metà della quarta stagione - fu esonerato dopo un clamoroso 4-3 in rimonta subito dal Sassuolo (proprio la squadra che lo lanciò come allenatore): ecco la ricostruzione degli anni in rossonero di Massimiliano Allegri.



Allegri al Milan, risultati e storia: dallo scudetto 2011 al secondo sì