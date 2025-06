Avvio complicato per i bianconeri che, dopo l'esordio casalingo col Parma, affronteranno Inter, Atalanta e Milan nelle prime sei giornate. In salita anche la parte finale di stagione, con la sfida interna alla Fiorentina e l'ultimo turno che mette in programma il derby contro il Torino

Tre big match nelle prime sei, chiusura da brividi

Debutto casalingo contro il Parma per la Juventus, così come era stato per la prima Juve di Conte. Poi, però, tra la 3^ e la 6^ i bianconeri dovranno fronteggiare subito tre big match: si parte dall'Inter, in casa, e si prosegue con Atalanta e Milan, sempre allo Stadium. All'11° turno, in programma nel weekend del 9 novembre, ecco il derby col Torino, mentre a cavallo tra i due gironi se la vedrà con due neopromosse come Sassuolo e Cremonese. Alla 25^ giornata è in programma il derby d'Italia sul campo dell'Inter, preceduto da un altro big match contro la Lazio, e tutto in salita sarà il finale di campionato: l'ultima in casa contro la Fiorentina, alla 38^ il derby ospiti dei granata.