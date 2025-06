Il campionato per i giallorossi di Gasperini comincerà all'Olimpico, contro il Bologna, poi la trasferta contro la neopromossa Pisa. Alla 4^ giornata è già tempo di derby, alla 13^ c'è il Napoli, mentre il girone d'andata si chiude a Lecce. Insidioso anche il finale di stagione, con la stracittadina prima dell'ultimo turno in programma a Verona

L'era Gasperini parte dal Bologna, il derby alla penultima

La nuova era di Gasperini alla Roma inizierà all'Olimpico, con un avversario tosto come il Bologna, poi ecco la trasferta con la neopromossa Pisa. Il primo test di alto spessore arriverà già alla 4^ giornata che mette in vetrina il derby della capitale. A ottobre due big match consecutivi previsti per i giallorossi, contro Fiorentina e Inter, mentre il 'lato A' del campionato terminerà con due trasferte di fila, a Bergamo e a Lecce. La Roma avrà la maggior parte degli scontri diretti nel girone di ritorno in casa e tra la 33^ e la 35^ ne sono previsti ben tre di fila. Si chiuderà a Verona, ma prima un clamoroso derby alla 37^ giornata.