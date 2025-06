Juric si presenta: "L'eredità di Gasp non mi pesa"

Prime parole da allenatore dei bergamaschi per Ivan Juric: "L'Atalanta dovrà essere vincente - ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione -. Questo è un club favoloso, sono molto entusiasta. Non mi pesa l'eredità di Gasperini, l'ho incrociato e mi ha detto che non vuole influenzarmi. Mercato? Non c'è bisogno di fare molte cose... Voglio sempre la maglia sudata" CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE DI OGGI LIVE

"Come dovrà essere l'Atalanta? Vincente". Ivan Juric si presenta così nella prima conferenza stampa da allenatore della Dea: "L'Atalanta è un club favoloso, sono molto entusiasta. Il calcio è così, sono stati fatti cinque anni alla grande, poi basta un anno per riportarti indietro - ha spiegato -. Questa opportunità è come un jolly, la verità è che non ho fatto bene quest'anno e adesso ho una grandissima opportunità di fare grandi cose. Non succede spesso, normalmente il percorso è diverso e questa è una grandissima motivazione per me. Voglio essere me stesso, avere il solito approccio, poi vedremo come sono i ragazzi. Anche io voglio vedere la maglia sudata, una squadra che pressa, che corre, che vince. Siamo sulla stessa linea con i tifosi".

"Gasperini mi ha detto che non vuole influenzarmi troppo" "Non mi pesa l'eredità di Gasperini - ha aggiunto il croato -, arrivo in un ambiente abituato a lavorare bene. Ci siamo incrociati stamattina, ha detto che non vuole influenzarmi troppo. Lui ha indirizzato non solo me, ma tanti altri che sono in Serie A e anche all'estero. Penso che nell'Atalanta ci sono tanti ottimi giocatori e non vedo l'ora di allenare tutti quanti". Poi è tornato sull'ultima stagione: "È stato un anno negativo a livello sportivo e di risultati, ma un anno fantastico a livello di conoscenze - ha detto -. Mi sento molto più forte di un anno fa, ho visto la Roma, ho imparato tanto con grandi giocatori. A Southampton ho apprezzato una Premier League favolosa, ho visto cose bellissime. Usano molto di più le statistiche e sono più attenti ai calci piazzati, voglio lavorarci di più anch'io. Sono state comunque due situazioni in cui sono partito dopo, con un metodo di allenamento diverso. Ho avuto difficoltà anche nello scegliere di andare. Per me come allenatore è fondamentale partire dall'inizio". E sugli obiettivi dei bergamaschi: "L'Atalanta è diventata una grande, dobbiamo mantenere questo livello, lottare per questo. La Champions mi incuriosisce, sarà una sfida anche per me".