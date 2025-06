Il club nerazzurro ha comunicato in una nota ufficiale che rimborserà in anticipo il bond in scadenza a febbraio 2027 per una cifra totale di circa 412 milioni

L' Inter ha comunicato una novità importante per quanto riguarda il rifinanziamento del debito . Il club nerazzurro - tramite una nota pubblicata sul proprio sito - ha fatto sapere di aver esercitato il proprio diritto di rimborso pari a circa 412 milioni di euro del bond in scadenza a febbraio 2027 . "L'Emittente ha esercitato il proprio diritto di rimborso, e con il presente avviso convoca al rimborso e rimborserà in data 26 giugno 2025, tutte le Obbligazioni non precedentemente consegnate all'Agente Pagatore per l'annullamento, a un prezzo di rimborso pari al 101,6875% dell'importo principale di tali Obbligazioni , oltre agli interessi maturati e non pagati fino alla Data di Rimborso esclusa", si legge nella nota.

I dettagli del rimborso

"L’Emittente informa che l’intero ammontare in linea capitale delle Obbligazioni in circolazione sarà rimborsato alla Data di Rimborso in conformità con il paragrafo 5 delle Obbligazioni e la Sezione 3.03 dell’Indenture - continua il comunicato della società nerazzurra -. Il rimborso delle Obbligazioni è subordinato alla disponibilità di fondi ottenuti dai proventi di un’operazione di finanziamento del debito nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente la Data di Rimborso, sufficienti, insieme alla liquidità disponibile, a pagare il Prezzo di Rimborso (come definito nel presente). Nel caso in cui la Condizione non venga soddisfatta (o rinunciata a discrezione esclusiva dell’Emittente) entro o alla Data di Rimborso, il rimborso potrebbe non avvenire e il presente Avviso di Rimborso potrà essere revocato. Inoltre, l’Emittente potrà, a sua esclusiva discrezione, posticipare la Data di Rimborso fino a quando la Condizione sarà soddisfatta. Di conseguenza, nessuna delle Obbligazioni sarà considerata esigibile alla Data di Rimborso a meno che e fino a quando la Condizione non sia soddisfatta o rinunciata dall’Emittente a sua esclusiva discrezione. Se la Condizione non viene soddisfatta o rinunciata, le eventuali Obbligazioni già consegnate all’Agente Pagatore saranno restituite ai relativi Titolari. L’Emittente comunicherà al Trustee e all’Agente Pagatore l’eventuale revoca del presente Avviso di Rimborso entro o alla Data di Rimborso. Fatto salvo il soddisfacimento o la rinuncia della Condizione, la data di rimborso delle Obbligazioni sarà la più tarda tra (i) il 26 giugno 2025 e (ii) il primo Giorno Lavorativo successivo al soddisfacimento o alla rinuncia della Condizione, come notificato ai Titolari dall’Emittente”.