Deulofeu: "Non so se potrò tornare a giocare"

L'ultima presenza risale al 22 gennaio 2023, minuto 77 di Sampdoria-Udinese. Gerard Deulofeu non poteva immaginare che da allora non avrebbe più visto il campo: due anni e mezzo di calvario per un infortunio al ginocchio, reso ancora più complicato da un'infezione alla cartilagine. Dallo scorso gennaio è svincolato, ma resta ancora legato all'Udinese come ha raccontato nell'intervista al format 'ADN Masia' di Sport: "Non sono in grado di giocare da più di due anni e mezzo. Ho avuto un grave infortunio al ginocchio, complicato da un'infezione alla cartilagine. Mi sto allenando e mi sto preparando per tornare, ma non posso darmi delle scadenze. Quello che ho non è un infortunio con tempi di recupero di sei, sette o otto mesi. È molto difficile perché a volte faccio progressi, ma ci sono anche battute d'arresto e non si sa mai se ci riuscirò. Ma sono pazzo e non ho intenzione di mollare. Farò di tutto per tornare a giocare". Interpellato sull'ipotesi di ritirarsi, Deulofeu ha risposto: "In questo periodo c'è tempo per tutto e ci ho pensato molto. Quello che è chiaro per me è che voglio rimanere coinvolto nel mondo del calcio perché questa è la mia vita. Non so se potrò giocare di nuovo, ma quello che è chiaro per me è che la mia vita è il calcio. È una situazione difficile perché quello di cui soffro è più simile a una disabilità che a un infortunio".

