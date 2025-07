È scoccata l'ora dell'Allegri-bis a Milanello, con i rossoneri che sono scesi in campo per il primo giorno di ritiro precampionato. Due le sedute di allenamento: quella pomeridiana è stata aperta al pubblico con circa 2000 tifosi presenti. L'allenatore è intervenuto anche in conferenza stampa: "Abbiamo un'ottima rosa, obiettivo è essere a marzo nei primi quattro posti, poi vedremo... Il Milan deve tornare in Champions"

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI