Il Milan ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione . I rossoneri si sono radunati nella giornata di lunedì 7 luglio a Milanello per una doppia seduta di allenamento. Un ritorno per Massimiliano Allegri che ha parlato in conferenza stampa presentandosi nuovamente come allenatore della squadra undici anni dopo. Al termine della giornata, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha parlato al canale ufficiale del club facendo il punto sul nuovo inizio: "Si riparte, nuova stagione. La scorsa è andata, guardiamo avanti. L’obiettivo è quello di sempre per il Milan: essere competitivi per vincere tutti i trofei a cui partecipiamo . Guardiamo avanti: forza Milan, sempre".

Saelemaekers: "Sono qua per rimanere"

A margine dell'allenamento pomeridiano aperto al pubblico, anche Alexis Saelemaekers ha parlato al canale ufficiale del club commentando il suo ritorno in rossonero: "Adesso sono qua per rimanere. Sono contento di essere tornato, mi è mancato il Milan. Adesso andiamo a fare qualcosa di grande quest’anno. È stata un’esperienza per me andare in prestito in altri club, mi ha fatto crescere anche questo. Ho questa sensazione di riprendermi qualcosa qui e spero di farlo con tutta la squadra. È sempre bello rivedere tutta la gente qua di Milanello, è come una famiglia. Sono contento anche per questo".