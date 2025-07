Buffa Talks, lo Speciale Festival Serie A

Dal Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A, Federico Buffa e Federico Ferri dialogano sugli uomini che hanno reso grande il nostro campionato di calcio. Appuntamento con la nuova puntata da venerdì 18 luglio alle 20.15 su Sky Sport Uno, NOW, sul canale YouTube e disponibile on demand TUTTE LE MAGLIE DELLA SERIE A 2025/26

Da Trapattoni a Conte: uomini che hanno fatto grande la Serie A. Federico Buffa e Federico Ferri al Teatro Regio di Parma raccontano il filo invisibile che unisce generazioni di leader del nostro calcio. C’è un filo sottile, eppure resistentissimo, che lega Giovanni Trapattoni ad Antonio Conte. Un filo fatto di fatica, disciplina, personalità. Ma anche di uno stile italiano che ha saputo evolversi senza tradirsi. È questo il cuore del nuovo appuntamento speciale di “Federico Buffa Talks”, andato in scena al Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A. Per la prima volta insieme sul palco del Regio, Federico Buffa e Federico Ferri dialogano davanti al pubblico su ciò che ha reso grande il nostro campionato: gli uomini. Non solo i fuoriclasse, ma i condottieri, quelli che hanno saputo guidare – dentro e fuori dal campo – generazioni di calciatori, reinventando i codici dello spogliatoio e restituendo al calcio italiano una voce credibile nel mondo.

Da Trapattoni fino ad Antonio Conte Il racconto parte da Giovanni Trapattoni, figura-simbolo del calcio italiano, non solo per il numero di trofei vinti ma per la sua capacità di lasciare un segno, ovunque: Milano, Torino, Monaco, Lisbona. Un uomo che sapeva parlare a tutti, anche senza parole. E prosegue tracciando un percorso narrativo che passa da uomini diversi, ma uniti dalla stessa fibra: Carlo Ancelotti, Arrigo Sacchi, Gigi Riva, Giacinto Facchetti, Gaetano Scirea, fino ad arrivare a Conte, vincitore dell’ultimo campionato.

Il calcio italiano attraverso gli uomini che l'hanno scritto Il viaggio è anche dentro un’Italia che cambia: quella della provincia e dei campi fangosi, dei riti da spogliatoio e della Serie A come orgoglio nazionale. Buffa e Ferri esplorano anche il passaggio generazionale tra allenatori e calciatori destinati a diventare a loro volta allenatori: da un uomo all’altro, ogni figura si carica del lascito di quella precedente. Nessun modulo può spiegare la grandezza di chi ha fatto la storia del calcio italiano. In questo viaggio, Buffa e Ferri non raccontano le formazioni, ma gli spigoli, i silenzi; rievocano immagini che restano incise nella memoria collettiva. Uomini che non hanno solo vinto: hanno insegnato a vincere. E in questo, il calcio italiano ha ancora qualcosa da dire. Una serata piacevole e a tratti emotivamente intensa, che racconta il calcio italiano attraverso gli uomini che l’hanno scritto.