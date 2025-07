El Aynaoui si presenta. Il nuovo centrocampista della Roma ha parlato ai canali ufficiali del club raccontanto le emozioni dal suo arrivo in Italia: " Ho ricevuto un'ottima accoglienza fin dal mio arrivo in aeroporto, ho sentito il calore e questo mi fa piacere ". Passando poi ai retroscena della trattativa che lo ha portato in Serie A, l'ex Lens ha svelato: "Nelle prime fasi della trattativa ho parlato con Massara, ma devo ringraziare anche la proprietà, la dirigenza e l'intero club per aver gestito così bene la situazione e aver facilitato il mio arrivo ".

Un centrocampista moderno, fan di Iniesta

Su che tipo di giocatore sia, El Aynaoui ha poi spiegato: "Mi definirei come un centrocampista moderno, resistente dal punto di vista fisico in grado di giocare in entrambe le fasi coprendo molto campo con intensità e generosità". Il numero 8 di maglia? Una scelta facile. "Sono cresciuto dei pressi di Barcellona e tifavo i blaugrana. Sono sempre stato un grande fan di Andrès Iniesta", ha dichiarato. Il centrocampista giallorosso ha anche rivelato di conoscere già Gasperini: "Lo seguivo già da quando era in Francia, ha mostrato grandi cose all'Atalanta. Trovo un allenatore a cui piace proporre un calcio offensivo, non vedo l'ora di iniziare a lavorare e imparare da lui. Ho l'opportunità di inserirmi in uno spogliatoio con molti top player, cercherò di imparare qualcosa da ognuno di loro per perfezionarmi e dare il meglio di me stesso".