Primo giorno di raduno per la Juventus di Igor Tudor che ha iniziato a prepararsi in vista della prossima stagione a un mese esatto dall'esordio in campionato con il Parma. L'unico assente non giustificato alla Continassa è stato Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano non si è presentato per il primo giorno di allenamenti senza dare alcuna spiegazione in merito. Il club prenderà provvedimenti nei confronti del centrocampista brasiliano, arrivato nella scorsa sessione di calciomercato dall'Aston Villa. Assenti anche Jonathan David e Francisco Conceiçao, che hanno dato spiegazioni al club e sono dunque "giustificati".

Le amichevoli estive della Juventus

Juventus-Reggiana : 2/08, Training Center Continassa (ore 11.00)

: 2/08, Training Center Continassa (ore 11.00) Borussia Dortmund-Juventus : 10/08, Signal Iduna Park (ore 17.30)

: 10/08, Signal Iduna Park (ore 17.30) Juventus-Juventus Next Gen : 13/08, Juventus Stadium (ore 18.30)

: 13/08, Juventus Stadium (ore 18.30) Juventus-Atalanta: 16/08 al Gewiss Stadium, Trofeo Achille e Cesare Bortolotti (ore 20.45)