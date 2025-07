"Ora c'è da lavorare sodo e tornare a vincere"

Il difensore italiano dopo il rinnovo ha detto: "Provo tanta emozione. Rinnovare il contratto in questa società, che è per me una seconda famiglia, è bellissimo. Deve essere un punto di ripartenza, ora c'è da lavorare sodo perché bisogna tornare a vincere il più presto possibile. L'anno scorso per me è stata una stagione lunga e impegnativa, ma a livello personale è stata un'ottima stagione. Voglio ripartire al massimo, lasciarmi l'infortunio alle spalle e tornare al 110% per dare tutto per questi colori".