Inizia ufficialmente la stagione dell'Inter di Christian Chivu col raduno fissato per la giornata di oggi , sabato 26 luglio. Chivu il primo ad arrivare ad Appiano Gentile dove oggi e domani sono previsti test per tutti. Ci sarà il gruppo al completo, ad eccezione dell'iraniano Taremi. La giornata in diretta su Sky Sport 24 e attraverso il nostro liveblog