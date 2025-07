Allegri: "Non giocare le coppe è uno svantaggio"

Il bilancio finora è di una vittoria e di una sconfitta, ottenute contro Liverpool e Arsenal. Adesso al Milan manca solo l'appuntamento contro il Perth Glory per chiudere la tournée prima del ritorno in Italia. "Abbiamo lavorato bene - ha spiegato Allegri, alla vigilia del match -. Sarà un test importante per noi per migliorare la condizione fisica e tattica e anche a livello mentale, perché nelle prime due contro Arsenal e Liverpool era facile avere un livello alto di attenzione e concentrazione. Con la partita di domani capiremo quanto siamo cresciuti a livello mentale per quel che riguarda il rispetto dell'avversario". E sul campionato ha aggiunto: "Chi vince è sempre favorito, per cui il Napoli è la squadra favorita allo scudetto. Poi c'è l'Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro, poi Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio. Saranno in tanti a lottare per i primi quattro posti, noi potremo allenarci tutta la settimana ma lo svantaggio sarà non poterci confrontare con le coppe e con grandi avversari".

