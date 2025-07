Dopo le amichevoli contro Arsenal e Liverpool, il Milan si preparara a sfidare il Perth Glory. Alla vigilia della partita Rafael Leao è intervenuto in conferenza stampa: "L'obiettivo è vincere, come sempre per il Milan. Rispetto al passato è cambiato tutto, sento che quest'anno saremo una squadra"

ALLEGRI: "NON GIOCARE LO COPPE E' UNO SVANTAGGIO"