Chelsea-Milan, l'amichevole LIVE alle 16

Chelsea-Milan, il risultato dell'amichevole LIVE alle 16

Quinta e ultima amichevole per il Milan di Allegri prima dell'inizio ufficiale della stagione (il 17 c'è il Bari in Coppa Italia). A Londra è sfida contro il Chelsea di Maresca, fresco vincitore del Mondiale per Club. Modric parte dalla panchina, attacco a Leao e Loftus-Cheek. Calcio d'inizio alle 16

FORMAZIONI UFFICIALI

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. All. Maresca

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Terracciano, Tomori, Coubis; Saelemaekers, Musah, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri

LIVE

Passi concreti per Koni De Winter, attualmente al Genoa. Sul difensore classe 2002 ex Juventus si era mossa quest'estate anche l'Inter in caso di partenza di Bisseck o Pavard. Per il Milan è il profilo ideale per sostituire Malick Thiaw che sta per trasferirsi al Newcastle per 40 milioni di euro. 

Gli highlights della partita di ieri col Leeds

Pareggio a Dublino nel quarto test pre-campionato dei rossoneri di Allegri, che impattano 1-1 contro il Leeds neopromosso in Premier League. Esordio da titolare per Jashari, qualche minuto nel finale per Thiaw vicino al Newcastle. Inglesi pericolosi in avvio con Gnonto e la traversa di Stach, la sblocca alla mezz'ora il ritrovato Gimenez. Nella ripresa pareggia Stach, traversa all'84' del baby Sia. Domenica il Milan torna in campo alle 16 contro il Chelsea a Stamford Bridge

Allegri: "Meravigliato da Jashari, Modric un campione". VIDEO

Tutti i risultati del Milan

  • Arsenal-Milan 1-0
  • Liverpool-Milan 2-4
  • Perth Glory-Milan 0-9
  • Leeds-Milan 1-1
  • Oggi Chelsea-Milan
  • Il 17 agosto l'inizio ufficiale della stagione contro il Bari in Coppa Italia

Il quadro di tutte le partite dell'estate delle 20 di A

