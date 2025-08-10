Chelsea-Milan, l'amichevole LIVE alle 16

Chelsea-Milan, il risultato dell'amichevole LIVE alle 16
FORMAZIONI UFFICIALI
CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. All. Maresca
MILAN (3-5-2): Maignan; Terracciano, Tomori, Coubis; Saelemaekers, Musah, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri
De Winter è il primo obiettivo di calciomercato per sostituire Thiaw
Passi concreti per Koni De Winter, attualmente al Genoa. Sul difensore classe 2002 ex Juventus si era mossa quest'estate anche l'Inter in caso di partenza di Bisseck o Pavard. Per il Milan è il profilo ideale per sostituire Malick Thiaw che sta per trasferirsi al Newcastle per 40 milioni di euro.
Gli highlights della partita di ieri col Leeds
Pareggio a Dublino nel quarto test pre-campionato dei rossoneri di Allegri, che impattano 1-1 contro il Leeds neopromosso in Premier League. Esordio da titolare per Jashari, qualche minuto nel finale per Thiaw vicino al Newcastle. Inglesi pericolosi in avvio con Gnonto e la traversa di Stach, la sblocca alla mezz'ora il ritrovato Gimenez. Nella ripresa pareggia Stach, traversa all'84' del baby Sia. Domenica il Milan torna in campo alle 16 contro il Chelsea a Stamford Bridge
Allegri: "Meravigliato da Jashari, Modric un campione". VIDEO
Tutti i risultati del Milan
- Arsenal-Milan 1-0
- Liverpool-Milan 2-4
- Perth Glory-Milan 0-9
- Leeds-Milan 1-1
- Oggi Chelsea-Milan
- Il 17 agosto l'inizio ufficiale della stagione contro il Bari in Coppa Italia
Il quadro di tutte le partite dell'estate delle 20 di A
Quinta e ultima amichevole per il Milan di Allegri prima dell'inizio ufficiale della stagione (il 17 c'è il Bari in Coppa Italia). A Londra è sfida contro il Chelsea di Maresca, fresco vincitore del Mondiale per Club. Calcio d'inizio alle 16