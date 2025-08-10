Passi concreti per Koni De Winter, attualmente al Genoa. Sul difensore classe 2002 ex Juventus si era mossa quest'estate anche l'Inter in caso di partenza di Bisseck o Pavard. Per il Milan è il profilo ideale per sostituire Malick Thiaw che sta per trasferirsi al Newcastle per 40 milioni di euro

Malick Thiaw è sempre più vicino al Newcastle e per sostituirlo il Milan ha mosso passi concreti per Koni De Winter del Genoa. Il difensore belga era anche nel mirino dell'Inter, ma i rossoneri hanno deciso di puntare forte su di lui e hanno superato la concorrenza. La squadra di Allegri conta di chiudere l'accordo con il giocatore e poi andrà a cercare l'intesa con il Genoa: operazione da 18/20 milioni di euro più bonus o una percentuale sulla rivendita.