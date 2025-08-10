Esplora tutte le offerte Sky
Passi concreti per Koni De Winter, attualmente al Genoa. Sul difensore classe 2002 ex Juventus si era mossa quest'estate anche l'Inter in caso di partenza di Bisseck o Pavard. Per il Milan è il profilo ideale per sostituire Malick Thiaw che sta per trasferirsi al Newcastle per 40 milioni di euro

Malick Thiaw è sempre più vicino al Newcastle e per sostituirlo il Milan ha mosso passi concreti per Koni De Winter del Genoa. Il difensore belga era anche nel mirino dell'Inter, ma i rossoneri hanno deciso di puntare forte su di lui e hanno superato la concorrenza. La squadra di Allegri conta di chiudere l'accordo con il giocatore e poi andrà a cercare l'intesa con il Genoa: operazione da 18/20 milioni di euro più bonus o una percentuale sulla rivendita.

Thiaw-Newcastle: il difensore ha salutato il Milan

I numeri di De Winter

Nella stagione 2024/25 il difensore belga ha collezionato 26 presenze con la maglia del Genoa, con cui ha segnato anche 3 gol. Il difensore è cresciuto nella Juventus Next Gen, dove ha conosciuto Massimiliano Allegri, che ora è al Milan. In rossonero il classe 2002 ritroverebbe quindi il suo vecchio allenatore.

