Chelsea-Milan 4-1, le pagelle dell'amichevole

pagelle fotogallery
12 foto

Partita condizionata dall'espulsione del giovane Coubis, rosso dopo 18 minuti, esordio assoluto in rossonero per Luka Modric che ha giocato tutta la ripresa. Le pagelle di Peppe Di Stefano

CHELSEA-MILAN 4-1

    Serie A: Ultime Notizie

    Milan (in dieci) ko a Londra: il Chelsea vince 4-1

    amichevole

    Il Milan cade a Londra nell'ultima amichevole dell'estate, in una partita a lungo condizionata...

    Dortmund-Juventus 0-1 LIVE: gol di Cambiaso

    live AMICHEVOLE

    Seconda amichevole estiva per la Juventus, che dopo il pareggio per 2-2 contro la Reggiana...

    Il Napoli cala il poker: Sorrento battuto 4-0

    amichevole

    La squadra di Antonio Conte vince il penultimo test amichevole in programma, calando il poker...