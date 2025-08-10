Borussia Dortmund-Juventus 1-2, le pagelle dell'amichevole: Cambiaso il migliore
La Juventus vince 1-2 grazie alla doppietta di Andrea Cambiaso. Nel finale accorcia le distanze Beier. I bianconeri chiudono il ritiro in Germania con un successo contro il Borussia Dortmund. Le pagelle di Francesco Cosatti
- DI GREGORIO: voto 6.5
- KALULU: voto 7
- BREMER: voto 6.5
- KELLY: voto 6
- JOAO MARIO: voto 5.5
- LOCATELLI: voto 6
- THURAM: voto 6.5
- CAMBIASO: voto 7.5
- CONCEIÇAO: voto 7
- YILDIZ: voto 7
- DAVID: voto 6
- dal 46' RUGANI: voto 5.5
- dal 65' DJALO': voto 6
- dal 65' KOSTIC: voto 6
- dal 65' GATTI: voto 6.5
- dal 65' MCKENNIE: voto 6
- dal 65' KOOPMEINERS: voto 6
- dal 65' MIRETTI: voto 6
- dal 65' VLAHOVIC: voto 5.5
- dal 65' DOUGLAS LUIZ: voto 6
- dal 65' ADZIC: voto 6
- dal 65' PINSOGLIO: voto 6