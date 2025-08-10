I rossoneri chiudono le amichevoli pre campionato con una sconfitta 4-1 contro il Chelsea. Allegri ha fatto nel post partita un bilancio di questa prima parte di preparazione: "Sono sereno perché abbiamo finito una parte importante di preparazione senza infortuni, questa è la cosa più importante. Da martedì ci prepareremo per la Coppa Italia". Su Thiaw: "Dispiace sia andato via ma la società si sta muovendo per trovare il sostituto" LE PAGELLE DI CHELSEA-MILAN

Il Milan chiude con una sconfitta 4-1 contro il Chelsea il programma di amichevoli pre campionato prima dell'inizio della stagione ufficiale. Massimiliano Allegri ha parlato al termine della gara contro i Blues facendo il punto sulla preparazione: "Sono sereno perché abbiamo finito una parte importante di preparazione senza infortuni, questa è la cosa più importante. Da martedì ci prepareremo per la Coppa Italia, dove i nuovi avranno la possibilità di lavorare per migliorare la loro condizione. Abbiamo giocato meglio in dieci perché eravamo più ordinati ma da ora servirà usare di più la testa perché domenica in Coppa sarà una gara da dentro o fuori. Siamo migliorati difensivamente come squadra, però bisogna continuare a lavorare. C'è delusione per la sconfitta ma questo non cambia il valore dei ragazzi".

Su Thiaw: "Dispiaciuto, ma Tare sta lavorando per il sostituto" Per quanto riguarda Malick Thiaw, che ha salutato i compagni e si prepara a trasferirsi al Newcastle, l'allenatore rossonero ha dichiarato: "Dispiace sia andato via ma Igli Tare si sta muovendo per trovare il sostituto. Il mercato è questo e bisogna continuare a lavorare perché in squadra ho ottimi ragazzi che si mettono a disposizione. Abbiamo Gabbia, Pavlovic, Tomori: tre difensori per giocare domenica prossima li abbiamo. Se arriverà qualcuno questa settimana bene, altrimenti aspetteremo". Leggi anche Milan, De Winter in pole per il dopo Thiaw