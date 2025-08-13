Milan, De Winter: "È un sogno. Sono contento di ritrovare Allegri"

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Koni De Winter dal Genoa. Intervistato sui canali rossoneri il difensore belga ha detto: "È veramente un sogno. Non era neanche immaginabile giocare in una squadra così, in uno stadio così. Quando ero giovane guardavo Ronaldinho, Pato, Maldini". Su Allegri ha poi aggiunto: "Max è l'allenatore che mi ha fatto esordire. Sono contento di ritrovarlo"

Koni De Winter è un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga è stato acquistato dal club rossonero dal Genoa e ha firmato un contratto fino al 2030. Intervistato da MilanTv il classe 2002 ha spiegato: "Sto provando tante emozioni, è veramente un sogno. Non era neanche immaginabile giocare in una squadra così, in uno stadio così. Per questo la vita è molto bella. Voglio fare bene e godermi ogni momento. Quando ero giovane guardavo Ronaldinho, Pato, Maldini". Su Allegri ha poi aggiunto: "Max è l'allenatore che mi ha fatto esordire, sono contento di ritrovarlo. Voglio diventare una certezza in questa difesa. A livello di squadra mi aspetto una grande stagione, penso che il Milan meriti di essere tra le top".