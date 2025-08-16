Atalanta-Juventus, le pagelle
Al New Balance Stadium il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, ultima amichevole per Atalanta e Juventus prima dei rispettivi debutti in campionato contro Pisa e Parma. Yildiz non trova il gol ma è il migliore in campo, bene anche Vlahovic ancora in gol da subentrato. Tra i nerazzurri brilla Carnesecchi con un paio di interventi spettacolari. Le pagelle di Massimiliano Nebuloni
- CARNESECCHI: voto 6,5
- KOSSOUNOU: voto 5,5
- HIEN: voto 6
- DJIMSITI: voto 6
- BELLANOVA: voto 5,5
- DE ROON: voto 6,5
- PASALIC: voto 6
- BERNASCONI: voto 6,5
- DE KETELAERE: voto 6,5
- MALDINI: voto 6
- Scamacca: voto 5,5
- dal 59' Sulemana: voto 6
- dal 68' Scalvini: voto 5,5
- dal 68' Zappacosta: voto 5,5
- dal 68' Samardzic: voto 6,5
- dall'83' Brescianini: voto sv
- dall'83' Palestra: voto sv
- DI GREGORIO: voto 6,5
- GATTI: voto 6,5
- BREMER: voto 6
- KELLY: voto 5,5
- NICO GONZALEZ: voto 6,5
- KOOPMEINERS: voto 6
- THURAM: voto 6,5
- CAMBIASO: voto 6,5
- CONCEIÇAO: voto 6,5
- YILDIZ: voto 7
- DAVID: voto 6
- dal 75' Vlahovic: voto 6,5
- dal 75' Kostic: voto 6
- dal 75' Locatelli: voto 6
- dal 75' Joao Mario: voto 6,5
- dall'80' Rugani: voto sv
- dall'80' Adzic: voto sv
- dall'80' Kalulu: voto sv
- dal 91' McKennie: voto sv
- dal 91' Douglas Luiz: voto sv