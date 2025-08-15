Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta, Juric: "Lookman e Retegui? Difficile arrivi qualcuno uguale a loro"

Calciomercato

Intervistato da l'Eco di Bergamo, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato del caso Lookman: "Ademola con me è stato molto corretto, mi ha spiegato il suo pensiero. Bisogna accettare la situazione, dispiace che si sia arrivati a questo punto. Sappiamo che la società è al lavoro, deve risolvere. Non possiamo immaginare che arrivi uno che faccia trenta gol come Retegui. Se pensiamo di poter comprare due giocatori uguali a quelli che partono, sbagliamo"

Da ormai diverse settimane Lookman è al centro di molte voci di mercato. L'attaccante nigeriano ha chiesto la cessione ma l'Atalanta ha rifiutato l'offerta dell'Inter, che ora sta pensando di puntare su Manu Koné della Roma. Nel frattempo Lookman non si è ancora presentato al ritiro nerazzurro, aprendo un vero e proprio caso. Intervistato da l'Eco di Bergamo, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha spiegato: "Ademola con me è stato molto corretto, mi ha spiegato il suo pensiero. Bisogna accettare la situazione, dispiace che si sia arrivati a questo punto. Sappiamo che la società è al lavoro, deve risolvere. Non possiamo immaginare che arrivi uno che faccia trenta gol come Retegui. Chi è in rosa ha potenziale. Maldini, Kamaldeen Sulemana, De Ketelaere, non sono al livello di Lookman, ma lavorando si possono avvicinare. Quello che è importante, secondo me, è che si trovino altre risorse. Se pensiamo di poter comprare due giocatori uguali a quelli che partono, sbagliamo. Questi miglioreranno, ne sono convinto, però dobbiamo aggiungere altro".

"Il mercato degli attaccanti è difficilissimo, contento di Scamacca"

Juric ha poi parlato del mercato degli attaccanti: "È difficilissimo, tutti li cercano. Sono molto contento di Scamacca per questo mese. Già dalla Juventus voglio iniziare a buttarlo dentro, è un giocatore importantissimo. Però con tante partite, inserendo un altro giocatore, saremo competitivi su tutti i fronti".

